ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
Не самое приятное утро для Андрея Павелко
Журналист Константин Андриюк сообщает, что сейчас президент УАФ Андрей Павелко находится в зале суда, где ожидает решение о мере пресечения.
В понедельник генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уже дождался своего вердикта - 2 месяца ареста или залог в 10 миллионов гривен.
Андриюк рассказал, что на заседание Павелко пришли легенды украинского футбола: Алексей Михайличенко, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.
Нет официальной информации о том, по какому делу проходят Записоцкий и Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях в УАФ.
Фото - телеграм канал Константина Андриюка.
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