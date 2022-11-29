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  4. ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 10:52
2969
18

ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения

Не самое приятное утро для Андрея Павелко

29 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 10:52
2969
18
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
УАФ

Журналист Константин Андриюк сообщает, что сейчас президент УАФ Андрей Павелко находится в зале суда, где ожидает решение о мере пресечения.

В понедельник генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уже дождался своего вердикта - 2 месяца ареста или залог в 10 миллионов гривен.

Андриюк рассказал, что на заседание Павелко пришли легенды украинского футбола: Алексей Михайличенко, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.

Нет официальной информации о том, по какому делу проходят Записоцкий и Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях в УАФ.

Фото - телеграм канал Константина Андриюка.

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УАФ Андрей Павелко Олег Блохин Алексей Михайличенко Анатолий Демьяненко Игорь Беланов
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Комментарии 18
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Gargantua
стыдно смотреть на легенд
это конечно не то, что на трассе стоять и мерзнуть у обочины, но по смыслу близко
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+9
саня лысый
Михайличенко, Беланов, Демяненко - ви ж легенди!!! Що ви робите!! Невже гроші вирішують все? 
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+8
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Хутин Пуйло
У ржавых трагедия.Кто их тянуть будет?
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+4
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AndiM
ДеТек  вже зупиняє відновлення електропостачання, і переводе десятки мільйонів гривень на застави за цих мерзотників.
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+2
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Вася Петя
подельников-алкоголиков, что проявились - блохина, михайличенка, демьяненка, тоже нужно привлекать. теперь видно всю банду в полном составе
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+2
DK1961
УАФ намерена внести за своего функционера Записоцкого заставу. Причем, деньги для этого организация намерена попросить у компании президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова — ДТЭК. Об этом рассказал известный украинский журналист Константин Андриюк.«Итак, подъехала невероятная новость, УАФ срочно ищет деньги, чтобы внести залог в почти 10 миллионов гривен за своего генсека — Юрия Записоцкого.Но есть одно „но“ — деньги для залога должны быть официальные, легальные и задекларированные. А с этим, как выяснилось, проблемы.Поэтому УАФ, внимание, хочет просить эти деньги у компании ДТЭК. Об этом юристы УАФ шептались в кулуарах суда», — написал Андриюк в своём телеграм-канале.______________________________________________
___________________________Добавим: ОПГ УАФ ТЕМ САМЫМ ОТКРЫТО ПРИЗНАЕТСЯ У КОГО ОНА НАХОДИТСЯ НА СОДЕРЖАНИИ И КТО ОПЛАЧИВАЕТ ВСЕ БОНУСЫ ДЛЯ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКИ - АХМЕТОВ
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+1
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suforza1921
Повне перезавантаження судової системи - ось головне завдання після перемоги. Застава - домашній арешт - випустили - забули... ось традиційна схема, яка застосовується практично до усіх хабарників, корупціонерів, чинуш, олігархів, політиків, злодіїв у законі та інших подібних "недоторканих". Закони існують, справи нібито і відкривають, але нема головного - покарання. Відчуття безкарності породжує зухвалість і розквіт економічної (і не тільки) злочинності.
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+1
DK1961
Интересная ситуация. С одной стороны приговор будет, с другой - ахметка отмажет своим баблом (внесет заставу). Ну и дальше мафия будет править украинским футболом и тянуть ржавых всеми возможными (и невозможными) способами. А легенды Демьяненко, Михайличенко, Беланов (Блохин сейчас не в руководстве УАФ, о нем зря пишите) будут и дальше работать содержанками ахмета. Очень хочется плюнуть в их рожи
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+1
Умник
Ну тогда точно отмажут
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+1
zzg77
Заставу сто мільйонів та три роки СІЗО!!!
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0
Умник
Сука и пикалов сзади?
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0
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