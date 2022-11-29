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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия борется, наша мечта живет»
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 10:11 |
622
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия борется, наша мечта живет»

Команда уверенно вышла из группы

29 ноября 2022, 10:11 |
622
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия борется, наша мечта живет»
twitter.com/FIFAWorldCup

Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Лидер команды Криштиану Роналду доволен тем, как пока проходит турнир.

«Мы вышли в плей-офф ЧМ-2022! Отличная работа. И мы показали свою силу и качество против сильного соперника. Мы продолжаем бороться, наша мечта живет», — отметил Роналду.

В матче с Уругваем Криштиану забил гол, однако позже его мяч переписали на Бруну Фернандеша. Португалия стартовала с двух побед и выиграла группу.

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Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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