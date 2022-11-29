Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия борется, наша мечта живет»

Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Лидер команды Криштиану Роналду доволен тем, как пока проходит турнир.

«Мы вышли в плей-офф ЧМ-2022! Отличная работа. И мы показали свою силу и качество против сильного соперника. Мы продолжаем бороться, наша мечта живет», — отметил Роналду.

В матче с Уругваем Криштиану забил гол, однако позже его мяч переписали на Бруну Фернандеша. Португалия стартовала с двух побед и выиграла группу.