Чемпионат мира29 ноября 2022, 10:11 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия борется, наша мечта живет»
Команда уверенно вышла из группы
29 ноября 2022, 10:11 |
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Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Лидер команды Криштиану Роналду доволен тем, как пока проходит турнир.
«Мы вышли в плей-офф ЧМ-2022! Отличная работа. И мы показали свою силу и качество против сильного соперника. Мы продолжаем бороться, наша мечта живет», — отметил Роналду.
В матче с Уругваем Криштиану забил гол, однако позже его мяч переписали на Бруну Фернандеша. Португалия стартовала с двух побед и выиграла группу.
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