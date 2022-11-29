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  4. ПИХАЛЕНОК: «Завершить круг на 1-м месте... Это было в мечтах Днепра-1»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 09:50 |
145
2

ПИХАЛЕНОК: «Завершить круг на 1-м месте... Это было в мечтах Днепра-1»

Игрок доволен, несмотря на поражение

29 ноября 2022, 09:50 |
145
2
ПИХАЛЕНОК: «Завершить круг на 1-м месте... Это было в мечтах Днепра-1»
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в последнем матче года уступил «Кривбассу» со счетом 1:2, потерпев первое в сезоне поражение в чемпионате Украины. Игру и первый круг оценил хавбек Александр Пихаленок.

– Наверное, огорчил не только сам факт поражения, но и то, что ему предшествовало и при каких условии оно произошло?

– Поражение есть поражение. Нельзя пропускать такие мячи. Когда выигрываешь 1:0, играть в обороне вся команда должна более организованно. Второй, разумеется, получили ответ на то, что большими силами шли вперед, а первый, считаю, нельзя так пропускать.

В целом, если брать полугодие, завершили не на мажорной ноте, но оно получилось очень хорошим. Особенно учитывая, что в нашей обойме уже более двух месяцев находится не более 14 полевых игроков. Поэтому не надо вешать нос. Должны хорошо восстановиться, поработать на сборе, усилиться и готовиться ко второму кругу и матчам еврокубков.

– Сейчас уже можно раскрыть тайну: ты почти не готовился к этому матчу из-за болезни. Насколько вообще было в состоянии играть?

– Да, был готов не на сто процентов. Два дня болел, потом был день в пути, а предматчевую тренировку провел не полностью. Но не будем искать оправдания. Если выходишь – должен достигать положительного результата. А сегодня это не удалось.

– Для такого игрока наверняка особенно неприятно играть на поле такого качества?

– Да, поле не позволяло играть в тот футбол, в который мы хотим. Но, повторюсь, выйдя вперед в счете, не имели права пропускать такой гол.

– Ты уже подвел итоги полугодия, но мог ли представить после матчей с АЕКом в Лиге Европы, что все сложится именно таким образом?

– Мы, конечно, настраивались на каждую игру, но чтобы завершить полугодие на первом месте… Это было в мечтах (смеется).

– Что теперь чувствуешь больше: мотивацию или давление из-за опасения потерять позиции?

– Мотивацию, конечно, мотивацию. Работать, работать и еще раз работать. Должны хорошо провести сболры и подготовиться ко второй части. Это очень важно, ведь будет вдвое, а то и втрое тяжелее, чем сейчас.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Александр Чернов
Молодцы .Прекрасный первый круг. Без понтов и скандалов и судей .Спокойно и уверенно .
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+1
Aleks04
Тут не інакше, як фантастика. Феноменальний результат. Перше місце та вихід у євровесну. Дякую команді та всьому керівництву. Неочікувано.
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