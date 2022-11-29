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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 07:55 | Обновлено 29 ноября 2022, 08:13
1455
0

Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф

Франция, Бразилия и Португалия досрочно завоевали путевки в 1/8 финала

29 ноября 2022, 07:55 | Обновлено 29 ноября 2022, 08:13
1455
0
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах G и H.

Три команды уже точно прошли дальше. Франция, Бразилия и Португалия досрочно завоевали путевки в 1/8 финала.

Остальные 13 из 16 участников плей-офф будут определены по итогам 3-го тура, который пройдет с 29 ноября по 2 декабря.

ЧМ-2022. 2-й тур, 28 ноября

12:00. Камерун – Сербия – 3:3

Голы: Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Шупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович, 53.

15:00. Южная Корея – Гана – 2:3

Голы: Чо Гю Сон, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 68.

18:00. Бразилия – Швейцария – 1:0

Гол: Каземиро, 83.

21:00. Португалия – Уругвай – 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 54, 90+3 (пен)

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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