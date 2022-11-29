Таблица УПЛ. Шахтер отстает от Днепра-1 на 5 очков, имея игру в запасе

В Украинской Премьер-лиге после 15-го тура наступает зимняя пауза.

В 15-м туре «Шахтер» нанес поражение «Ворскле» (3:2), а вот «Днепр-1» потерпел первое поражение в сезоне, от «Кривбасса» (1:2).

Лидером УПЛ остается «Днепр-1» (35 баллов), который опережает «Шахтер» на 5 очков, однако у горняков есть игра в запасе.

Третье место делят луганская «Заря» и киевское «Динамо» (по 27 баллов).

В зоне вылета из УПЛ находятся «Черноморец» (10 баллов) и «Львов» (по 9 очков).

🏆 УПЛ. 15-й тур

23 ноября

🔹 16:00. Шахтер – Ворскла – 3:2

25 августа

🔹 13:00. Черноморец – Металлист – 0:0

26 августа

🔹 13:00. Ингулец – Верес – 1:0

– Верес – 1:0 🔹 14:00. Динамо Киев – Металіст 1925 – 0:0

27 августа

🔹 13:00. Львов – Колос – 0:1

– 0:1 🔹 14:00. Заря – Минай – 1:1

28 августа

🔹 13:00. Александрия – Рух Львов – 1:1

🔹 14:00. Кривбасс – Днепро-1 – 2:1

Турнирная таблица