Таблица УПЛ. Шахтер отстает от Днепра-1 на 5 очков, имея игру в запасе
Завершен 15-й тур, но еще будут сыграны несколько перенесенных матчей
В Украинской Премьер-лиге после 15-го тура наступает зимняя пауза.
В 15-м туре «Шахтер» нанес поражение «Ворскле» (3:2), а вот «Днепр-1» потерпел первое поражение в сезоне, от «Кривбасса» (1:2).
Лидером УПЛ остается «Днепр-1» (35 баллов), который опережает «Шахтер» на 5 очков, однако у горняков есть игра в запасе.
Третье место делят луганская «Заря» и киевское «Динамо» (по 27 баллов).
В зоне вылета из УПЛ находятся «Черноморец» (10 баллов) и «Львов» (по 9 очков).
🏆 УПЛ. 15-й тур
23 ноября
- 🔹 16:00. Шахтер – Ворскла – 3:2
25 августа
- 🔹 13:00. Черноморец – Металлист – 0:0
26 августа
- 🔹 13:00. Ингулец – Верес – 1:0
- 🔹 14:00. Динамо Киев – Металіст 1925 – 0:0
27 августа
- 🔹 13:00. Львов – Колос – 0:1
- 🔹 14:00. Заря – Минай – 1:1
28 августа
- 🔹 13:00. Александрия – Рух Львов – 1:1
- 🔹 14:00. Кривбасс – Днепро-1 – 2:1
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте