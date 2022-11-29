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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 06:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 06:51
146
0

Таблица УПЛ. Шахтер отстает от Днепра-1 на 5 очков, имея игру в запасе

Завершен 15-й тур, но еще будут сыграны несколько перенесенных матчей

29 ноября 2022, 06:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 06:51
146
0
Таблица УПЛ. Шахтер отстает от Днепра-1 на 5 очков, имея игру в запасе
УПЛ. СК Днепр-1

В Украинской Премьер-лиге после 15-го тура наступает зимняя пауза.

В 15-м туре «Шахтер» нанес поражение «Ворскле» (3:2), а вот «Днепр-1» потерпел первое поражение в сезоне, от «Кривбасса» (1:2).

Лидером УПЛ остается «Днепр-1» (35 баллов), который опережает «Шахтер» на 5 очков, однако у горняков есть игра в запасе.

Третье место делят луганская «Заря» и киевское «Динамо» (по 27 баллов).

В зоне вылета из УПЛ находятся «Черноморец» (10 баллов) и «Львов» (по 9 очков).

🏆 УПЛ. 15-й тур

23 ноября

  • 🔹 16:00. Шахтер – Ворскла – 3:2

25 августа

  • 🔹 13:00. Черноморец – Металлист – 0:0

26 августа

  • 🔹 13:00. Ингулец – Верес – 1:0
  • 🔹 14:00. Динамо Киев – Металіст 1925 – 0:0

27 августа

  • 🔹 13:00. Львов – Колос – 0:1
  • 🔹 14:00. Заря – Минай – 1:1

28 августа

  • 🔹 13:00. Александрия – Рух Львов – 1:1
  • 🔹 14:00. Кривбасс – Днепро-1 – 2:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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