СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
Важные события во всех видах спорта
Во вторник, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
17:00 Нидерланды – Катар
17:00 Эквадор – Сенегал
19:00 Португалия U-19 – Германия U-19
21:00 Иран – США
21:00 Уэльс – Англия
ТЕННИС
13:00 Тимо Штоддер – Эрик Ваншельбойм
16:00 Нигина Абдураимова – Даяна Ястремская
17:30 Георгина Гарсия-Перес – Дарья Снигур
ВОЛЕЙБОЛ
16:00 Прометей (Ж) – Либерец (Ж)
ГАНДБОЛ
19:45 Мотор – Еврофарм Пелистер
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