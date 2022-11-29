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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 06:20 |
131
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября

Важные события во всех видах спорта

29 ноября 2022, 06:20 |
131
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
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Во вторник, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

17:00 Нидерланды – Катар

1.22 – 7.20 – 14.50

17:00 Эквадор – Сенегал

2.46 – 3.24 – 3.20

19:00 Португалия U-19 – Германия U-19

2.59 – 3.32 – 2.46

21:00 Иран – США

3.98 – 3.52 – 2.04

21:00 Уэльс – Англия

8.30 – 4.44 – 1.47

ТЕННИС

13:00 Тимо Штоддер – Эрик Ваншельбойм

1.32 – 3.20

16:00 Нигина Абдураимова – Даяна Ястремская

2.73 – 1.44

17:30 Георгина Гарсия-Перес – Дарья Снигур

3.50 – 1.29

ВОЛЕЙБОЛ

16:00 Прометей (Ж) – Либерец (Ж)

1.12 – 3.94

ГАНДБОЛ

19:45 Мотор – Еврофарм Пелистер

3.26 – 10.00 – 1.50

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Источник Sport.ua
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