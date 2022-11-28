Чемпионат мира28 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:15
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ВИДЕО. Дубль Фернандеша. Хавбек элегантно забил с пенальти
Полузащитник МЮ забил два гола в ворота Уругвая
28 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:15
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В матче второго тура чемпионата мира хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль и сделал счет 2:0, забив в ворота Уругвая.
Игрок реализовал пенальти.
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