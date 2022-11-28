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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:15
444
0

ВИДЕО. Дубль Фернандеша. Хавбек элегантно забил с пенальти

Полузащитник МЮ забил два гола в ворота Уругвая

28 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:15
444
0
ВИДЕО. Дубль Фернандеша. Хавбек элегантно забил с пенальти
twitter.com/selecaoportugal

В матче второго тура чемпионата мира хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль и сделал счет 2:0, забив в ворота Уругвая.

Игрок реализовал пенальти.

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Источник Sport.ua
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