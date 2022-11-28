Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо не планирует зимой отпускать Цыганкова
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 22:13 |
948
2

Источник: Динамо не планирует зимой отпускать Цыганкова

Даже если игрок не продлит контракт

28 ноября 2022, 22:13 |
948
2
Источник: Динамо не планирует зимой отпускать Цыганкова
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не планирует отпускать Виктора Цыганкова, даже если лидер команды не продлит контракт.

Хавбек остается в киевской команде до лета, а далее уже сам будет решать свою судьбу.

«Я знаю, что Суркис намерен вести переговоры с Цыганковым и его семьей по поводу нового контракта. Продавать его зимой особого смысла нет, и если не удастся подписать договор, то до лета Виктор все равно останется в клубе», — сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Цыганков не хочет оставаться в команде, а ждет возможности перебраться в более сильный чемпионат.

По теме:
ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
Класcическое женское дерби. Шахтер обыграл Динамо
Константин ВИВЧАРЕНКО: Все делали правильно, но Динамо откровенно не везет
Виктор Цыганков Динамо Киев Игорь Цыганык
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Футбол | 28 ноября 2022, 16:25 42
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1

Принципиальное региональное дерби завершилось неудачей коллектива Александра Кучера

ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
Футбол | 28 ноября 2022, 16:21 0
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты

Интрига в матче чемпионата мира накалилась до предела

Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Футбол | 28.11.2022, 09:48
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
Биатлон | 28.11.2022, 14:50
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
Футбол | 28.11.2022, 10:32
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor QA
да кому он надо? что он показал в єтом сезоне  в играх за  клуб и сборную?
Ответить
0
Alex AS
За 7-10 млн толкнуть было бы самое то, если конечно кто-то их даст сейчас, но зная сурка, то скорее или предложит жирный контракт еще на 5 лет или и вовсе на лавку закинет (ни себе ни людям)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 18
Футбол
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 7
Футбол
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
28.11.2022, 01:10
Футбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
27.11.2022, 15:30 1
Бокс
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности