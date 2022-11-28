Источник: Динамо не планирует зимой отпускать Цыганкова
Даже если игрок не продлит контракт
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не планирует отпускать Виктора Цыганкова, даже если лидер команды не продлит контракт.
Хавбек остается в киевской команде до лета, а далее уже сам будет решать свою судьбу.
«Я знаю, что Суркис намерен вести переговоры с Цыганковым и его семьей по поводу нового контракта. Продавать его зимой особого смысла нет, и если не удастся подписать договор, то до лета Виктор все равно останется в клубе», — сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что Цыганков не хочет оставаться в команде, а ждет возможности перебраться в более сильный чемпионат.
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