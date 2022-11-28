Источник: Динамо не планирует зимой отпускать Цыганкова

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не планирует отпускать Виктора Цыганкова, даже если лидер команды не продлит контракт.

Хавбек остается в киевской команде до лета, а далее уже сам будет решать свою судьбу.

«Я знаю, что Суркис намерен вести переговоры с Цыганковым и его семьей по поводу нового контракта. Продавать его зимой особого смысла нет, и если не удастся подписать договор, то до лета Виктор все равно останется в клубе», — сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Цыганков не хочет оставаться в команде, а ждет возможности перебраться в более сильный чемпионат.