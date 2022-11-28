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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 28 ноября 2022, 21:55
209
0

Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе поставил себе цель – победа на ЧМ»

Тренер сборной Франции – о лидере команды

28 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 28 ноября 2022, 21:55
209
0
Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе поставил себе цель – победа на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул важность для команды Килиана Мбаппе:

«Килиан – выдающийся игрок. У него есть способность быть решительным, делать разницу, даже если соперники принимают меры. Тот факт, что рядом с ним есть и другие игроки, которые представляют опасность, позволяет ему быть немного более раскрепощенным.

Помимо своих невероятных качеств, он прекрасно вписывается в коллектив, прилагает много усилий. Он поставил себе цель – победа на чемпионате мира, и французской сборной нужен такой Килиан. Он лидер».

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Источник Le 10 Sport
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