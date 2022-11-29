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  4. НБА. Сакраменто проиграл Финиксу, Лэнь не получил игрового времени
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 09:20 |
133
0

НБА. Сакраменто проиграл Финиксу, Лэнь не получил игрового времени

Состоялся очередной игровой день в НБА

29 ноября 2022, 09:20 |
133
0
НБА. Сакраменто проиграл Финиксу, Лэнь не получил игрового времени
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 29 ноября в США завершилось 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Сакраменто», за который выступает украинский баскетболист Алексея Лэнь, уступил «Финиксу». Лэнь не получил игрового времени на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Миннесота» – 142:127 (38:33, 39:25, 32:39, 33:30)

«Вашингтон»: Порзингис 41, Кузма 23 + 8 подборов + 9 передач, Бил 22, Моррис 7, Авдия 6 – старт; Кисперт 11, Гудвин 10+6 передач, Бартон 9, Геффорд 6, Гилл 4, Девис 3, Тодд 0, Кери 0, Дотсон 0.

«Миннесота»: Едвардс 29 + 8 подборов + 7 потерь, Гобер 19 + 7 подборов, Рассел 17, Таунс 8, Риверс 4 – старт; Науелл 23, Андерсон 8 + 8 подборов, Рид 6, Форбс 5, Майнотт 4, Найт 2, Мур 2.

«Филадельфия» – «Атланта» – 104:101 (23:34, 28:21, 30:26, 23:20)

«Филадельфия»: Эмбиид 30 + 8 подборов + 7 передач, Харрис 24 + 10 подборов, Милтон 21 + 7 передач, Мелтон 9, Такер 0 – старт; Ньянг 9, Тайбул 4, Хауз 3, Рид 2+7 подборов, Коркмаз 2.

«Атланта»: Янг 18 + 10 передач, Хантер 18, Мюррей 17 + 6 передач + 7 потерь, Коллинз 13 + 8 подборов + 4 блок-шота, Капела 10 + 16 подборов – старт; Дж. Холидей 16, Форрест 4, Гриффин 3, Оконгву 2.

«Бостон» – «Шарлотт» – 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23)

«Бостон»: Тейтум 35, Смарт 22 + 15 передач, Уайт 15 + 6 передач, Гриффин 9, Г. Вильямс 8 – старт; Брогдон 21 + 6 передач, Хаузер 11, Корнет 9 + 8 подборов, Притчард 6, Кабенгеле 2, Вонле 2, Джексон 0.

«Шарлотт»: Макдениелс 24, Убре 22, Вашингтон 16, Маледон 11 + 8 передач + 5 потерь, Пламли 4 – старт; Макгауенс 10+6 передач, Джонс 9, Ричардс 7+7 подборов, Букнайт 2.

«Торонто» – «Кливленд» – 100:88 (26:24, 26:19, 28:24, 20:21)

«Торонто»: Ануноби 20, Сиакам 18 + 11 подборов, Ванвлит 13, Янг 10 + 7 подборов, Ернангомес 5 – старт; Трент 14+7 подборов, Барнс 11, Буше 5, Бентон 2, Колоко 2, Даутин 0, Берч 0, Флинн 0.

«Кливленд»: Гарленд 18 + 10 передач, Мобли 18 + 15 подборов, Митчелл 8, Уейд 8, Окоро 2 – старт; Осман 9, Р. Лопес 9, Леверт 8, Нето 6, Мобли 2.

«Бруклин» – «Орландо» – 109:102 (23:28, 29:23, 35:25, 22:26)

«Бруклин»: Дюрент 45 + 7 подборов + 6 потерь, ирвинг 20, Клекстон 17 + 13 подборов, О’Нил 5 + 10 подборов, Симмонс 0 – старт; Харрис 17, Сет Карри 3, Томас 2, Самнер 0.

«Орландо»: Бол 24, Банкеро 24 + 5 потерь, Ф. Вагнер 21, Харрис 19, Х’юстан 3 + 7 подборов – старт; Харрис 4, Скофилд 3, Хемптон 2, М. Вагнер 2.

«Новый Орлеан» – «Оклахома-Сити» – 105:101 (34:26, 22:24, 25:24, 24:27)

«Новый Орлеан»: Вильямсон 23 + 8 подборов + 8 передач, Мерфи 20, Альварадо 15, Джонс 12, Валанчюнас 8 + 10 подборов + 5 потерь – старт; Ернангомес 10 + 9 подборов, Дениелс 8, Грем 5, Темпл 4, Хейс 0.

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер 31 + 7 потерь, Дорт 14, Покушевски 11, Робинсон-Ерл 10 + 13 подборов, Гидди 7 – старт; Менн 9, Вильямс 8, Дженг 6, Вильямс 3, Бейзли 2.

«Денвер» – «Хьюстон» – 129:113 (42:39, 28:29, 36:23, 23:22)

«Денвер»: Йокич 32 + 12 подборов + 8 передач, Дж. Мюррей 31, Браун 12, Колдуелл-Поуп 8, Гордон 4 – старт; Ннаджи 15, Смит 10+8 передач, Рид 9, Джордан 8+10 подборов, Чанчар 0, Уайт 0, Браун 0.

«Хьюстон»: Шенгюн 18 + 7 подборов, Грин 17 + 7 передач + 5 потерь, Портер 12 + 6 передач, Гордон 11, Смит 9 – старт; Мартин 15, Никс 7, исон 6, Фернанду 4, Кристофер 4, Гаруба 4, Мар’янович 3, Метьюз 3.

«Юта» – «Чикаго» – 107:114 (27:27, 33:26, 20:33, 27:28)

«Юта»: Маркканен 32 + 9 подборов, Олиник 23, Секстон 17 + 6 передач, Вандербилт 9 + 7 подборов, Кларксон 8 + 9 передач – старт; Бизли 11, Хортон-Такер 3, Александер-Уокер 2, Азубуйке 2, Кесслер 0.

«Чикаго»: Дерозан 26 + 6 передач, Лавин 20, Вучевич 16 + 9 подборов, Досунму 8, Вильямс 5 – старт; Уайт 15, Драммонд 10 + 10 подборов, Драгич 7, Карузо 5, Грин 2.

«Сакраменто» – «Финикс» – 117:122 (26:31, 38:32, 20:28, 33:31)

«Сакраменто»: Хертер 18 + 7 подборов, Сабонис 17 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь, Фокс 11, Мюррей 11, Барнс 6 – старт; Монк 30+8 передач, Девис 11+8 подборов, Митчелл 7, Мету 4, Окпала 2.

«Финикс»: Букер 44 + 8 подборов + 6 перехватов + 6 потерь, Ейтон 17 + 12 подборов, Бриджес 13 + 8 подборов + 7 передач, Крейг 11, Пейн 5 + 7 передач – старт; Ли 15, Шемет 6, Вашингтон 5, Бийомбо 4, Лендейл 2, Уейнрайт 0.

«Лейкерс» – «Индиана» – 115:116 (32:29, 30:27, 31:28, 22:32)

«Лейкерс»: Девис 25 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота, Джеймс 21 + 7 подборов, Уокер 9, Шредер 8, Браун 3 + 10 подборов – старт; Вестбрук 24 + 6 потерь, Ривз 13, Нанн 5, Гебриел 5 + 9 подборов, Брайант 2.

«Индиана»: Халибертон 24 + 14 передач, Несмит 16, Хилд 15, Тернер 15 + 13 подборов, Смит 9 – старт; Матурин 23 + 8 подборов, Нембард 12, Макконнелл 2, Джексон 0, Битадзе 0, Джонсон 0, Бриссетт 0.

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Источник Sport.ua
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