Группа G. Бразилия в плей-офф, Швейцария вторая

Матчем Бразилия – Швейцария (1:0) завершился второй тур чемпионата мира 2022 года в группе G. Сборная Бразилии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Швейцария, несмотря на поражение, остается второй.

В заключительном, третьем туре Бразилия сыграет с Камеруном, а Сербия – со Швейцарией. Оба матча состоятся в пятницу, 2 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.

Турнирная таблица группы G: