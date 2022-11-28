Чемпионат мира28 ноября 2022, 20:54 |
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Группа G. Бразилия в плей-офф, Швейцария вторая
Турнирная таблица после двух туров
28 ноября 2022, 20:54 |
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Матчем Бразилия – Швейцария (1:0) завершился второй тур чемпионата мира 2022 года в группе G. Сборная Бразилии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Швейцария, несмотря на поражение, остается второй.
В заключительном, третьем туре Бразилия сыграет с Камеруном, а Сербия – со Швейцарией. Оба матча состоятся в пятницу, 2 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.
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