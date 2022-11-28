Чемпионат мира28 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:22
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Попытка блэкаута. В матче Бразилия – Швейцария едва не исчез свет
Арбитр не знал, что делать
28 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:22
616
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В разгар матча 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Швейцария на стадионе на несколько секунд практически полностью исчезло освещение.
Произошло это в концовке первого тайма.
Арбитр поединка Иван Бартон из Сальвадора только собрался узнать у официальных лиц о произошедшем, как свет на арене вновь зажегся на полною мощность.
Sport.ua, напомним, ведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Португалия.
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