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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:22
616
0

Попытка блэкаута. В матче Бразилия – Швейцария едва не исчез свет

Арбитр не знал, что делать

28 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:22
616
0
Попытка блэкаута. В матче Бразилия – Швейцария едва не исчез свет
Getty Images/Global Images Ukraine

В разгар матча 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Швейцария на стадионе на несколько секунд практически полностью исчезло освещение.

Произошло это в концовке первого тайма.

Арбитр поединка Иван Бартон из Сальвадора только собрался узнать у официальных лиц о произошедшем, как свет на арене вновь зажегся на полною мощность.

Sport.ua, напомним, ведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Португалия.

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Источник Sport.ua
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