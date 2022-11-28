Попытка блэкаута. В матче Бразилия – Швейцария едва не исчез свет

В разгар матча 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Швейцария на стадионе на несколько секунд практически полностью исчезло освещение.

Произошло это в концовке первого тайма.

Арбитр поединка Иван Бартон из Сальвадора только собрался узнать у официальных лиц о произошедшем, как свет на арене вновь зажегся на полною мощность.

Sport.ua, напомним, ведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Португалия.