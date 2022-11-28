Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:14
938
1

Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»

Тренер оценил неожиданное поражение

28 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:14
938
1
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
ФК Днепр-1

Лидер чемпионата Украины «Днепр-1» в последнем матче года неожиданно проиграл аутсайдеру «Кривбассу» со счетом 1:2. Игру прокомментировал наставник Александр Кучер.

«Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю «Кривбасс» с победой. Особо по игре говорить нечего. Конечно, было тяжелое поле, а кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своим моментом. Тяжелая игра была, но это футбол».

«Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол. Большое спасибо», — сказал Кучер.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал ребятам - есть шанс первыми в УПЛ обыграть Днепр-1»
Александрия – Рух – 1:1. Спасение львовян. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Днепр-1 – 2:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 Александр Кучер чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28 ноября 2022, 17:52 4
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022

Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Футбол | 27 ноября 2022, 22:57 22
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией

Фавориты группы E сильнейшего не определили

Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
Футбол | 28.11.2022, 16:10
Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 28.11.2022, 14:30
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Футбол | 28.11.2022, 08:05
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliksaj
Помню был на матче 93г динамо барселона так воротник барсы сам за мячом бегал😀 наши выиграли 2-1 Леоненко 2 закатил
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 45
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
28.11.2022, 01:10
Футбол
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
26.11.2022, 23:05 1
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 4
Футбол
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 7
Футбол
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
27.11.2022, 01:23 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности