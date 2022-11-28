Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»

Лидер чемпионата Украины «Днепр-1» в последнем матче года неожиданно проиграл аутсайдеру «Кривбассу» со счетом 1:2. Игру прокомментировал наставник Александр Кучер.

«Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю «Кривбасс» с победой. Особо по игре говорить нечего. Конечно, было тяжелое поле, а кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своим моментом. Тяжелая игра была, но это футбол».

«Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол. Большое спасибо», — сказал Кучер.