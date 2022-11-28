Ришарлисон против Джаки. Бразилия и Швейцария огласили составы
Матч команд начнется в 18:00 по киевскому времени
Встреча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между командами Бразилии и Швейцарии состоится в Дохе на стадионе «974», начало – в 18:00 по Киеву.
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Бразилия: Алиссон – Алекс Сандро, Милитао, Тьяго Силва, Маркиньос, Каземиро, Фред, Лукас Пакета, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус Жуниор.
Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Эмболо, Варгас.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Швейцария
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