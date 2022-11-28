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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:14
543
0

Ришарлисон против Джаки. Бразилия и Швейцария огласили составы

Матч команд начнется в 18:00 по киевскому времени

28 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:14
543
0
Ришарлисон против Джаки. Бразилия и Швейцария огласили составы
Getty Images/Global Images Ukraine

Встреча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между командами Бразилии и Швейцарии состоится в Дохе на стадионе «974», начало – в 18:00 по Киеву.

Бразилия: Алиссон – Алекс Сандро, Милитао, Тьяго Силва, Маркиньос, Каземиро, Фред, Лукас Пакета, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус Жуниор.

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Эмболо, Варгас.

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Источник Sport.ua
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