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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:47
457
1

Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей

Второй матч дня еще не завершился, а болельщики уже увидели 11 забитых мячей

28 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:47
457
1
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Катаре проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Южной Кореи и Ганы.

В первом тайме Гана забила два мяча усилиями Салису и Кудуса. К экватору второго тайма на табло был восстановлен паритет, дублем отличился Чо Гю Сун.

После такого поворота событий ганцам было сложно собраться, однако Мохаммед Кудус снова вывел свою команду вперед, оформив дубль.

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Источник Sport.ua
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