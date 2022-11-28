Матч Кривбасс – Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» принимает «Днепр-1», был прерван на 25-й минуте.

Причиной стала воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской области. Напомним, поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Стоит отметить, что претенденты на чемпионский титул рискуют не доиграть второй поединок подряд. На прошлой неделе днепряне сыграли лишь 11 минут против «Александрии», в итоге та встреча была перенесена на неопределенный срок.