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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 14:51 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:01
806
0

Матч Кривбасс – Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги

Претенденты на чемпионский титул рискуют не доиграть второй поединок подряд

28 ноября 2022, 14:51 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:01
806
0
Матч Кривбасс – Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги
СК Днепр-1

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» принимает «Днепр-1», был прерван на 25-й минуте.

Причиной стала воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской области. Напомним, поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Стоит отметить, что претенденты на чемпионский титул рискуют не доиграть второй поединок подряд. На прошлой неделе днепряне сыграли лишь 11 минут против «Александрии», в итоге та встреча была перенесена на неопределенный срок.

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Источник Sport.ua
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