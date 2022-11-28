Чемпионат мира28 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:34
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Южная Корея – Гана. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч чемпионата мира
28 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:34
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Южной Кореи и Ганы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
Южная Корея: Ким Сын-Гю – Чо Гю-Сон, Ким Джин-Су, Ву-Юн Чун, Хван Ин-Бом, Ким Мин-Чжэ, Сон Хын-Мин, Квон Чан-Хун, Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон, Чон Ву-Юн
Гана: Ати-Зиджи – Парти, Лэмпти, Вильямс, Салису, Амарти, Дж. Айю, А. Айю, Менса, Кудус, Абдул Самед.
Начало встречи – в 15:00 по Киеву.
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