Южная Корея – Гана. Стартовые составы команд

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Южной Кореи и Ганы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Южная Корея: Ким Сын-Гю – Чо Гю-Сон, Ким Джин-Су, Ву-Юн Чун, Хван Ин-Бом, Ким Мин-Чжэ, Сон Хын-Мин, Квон Чан-Хун, Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон, Чон Ву-Юн

Гана: Ати-Зиджи – Парти, Лэмпти, Вильямс, Салису, Амарти, Дж. Айю, А. Айю, Менса, Кудус, Абдул Самед.

Начало встречи – в 15:00 по Киеву.