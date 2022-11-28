Чемпионат мира28 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:25
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Камбэк заказывали? Камерун сравнял счет в матче с Сербией
Африканская сборная за две минуты отыграла два гола
28 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:25
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В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.
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На 64-й минуте автор первого гола Камеруна Шарль Кастеллетто вывел один на один Венсана Абубакара, который элегантно перебросил вратаря сербов.
Не прошло и двух минут, как камерунцы убежали еще в одну быструю атаку, завершив ее точным ударом Максима Чупо-Мотинга.
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