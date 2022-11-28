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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:25
1015
2

Камбэк заказывали? Камерун сравнял счет в матче с Сербией

Африканская сборная за две минуты отыграла два гола

28 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:25
1015
2
Камбэк заказывали? Камерун сравнял счет в матче с Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.

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На 64-й минуте автор первого гола Камеруна Шарль Кастеллетто вывел один на один Венсана Абубакара, который элегантно перебросил вратаря сербов.

Не прошло и двух минут, как камерунцы убежали еще в одну быструю атаку, завершив ее точным ударом Максима Чупо-Мотинга.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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myroslavmail
молодець Камерун
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+2
Dar Veter
2010 год. 
Сербия - Камерун   4:3
Ответить
-4
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