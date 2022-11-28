Раскатали как детей. Сербия забила третий гол Камеруну

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.

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На 53-й минуте нападающий «Фулхэма» Александар Митрович забил третий гол своей команды. Второй ассист на счету полузащитника ПАОКа Андрия Живковича.

Стоить отметить, что сербы раскатали защиту африканской команды до момента удара в пустые ворота.

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