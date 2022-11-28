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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 13:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
679
2

Раскатали как детей. Сербия забила третий гол Камеруну

Кажется, в этом матче все стало ясно

28 ноября 2022, 13:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
679
2
Раскатали как детей. Сербия забила третий гол Камеруну
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.

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На 53-й минуте нападающий «Фулхэма» Александар Митрович забил третий гол своей команды. Второй ассист на счету полузащитника ПАОКа Андрия Живковича.

Стоить отметить, что сербы раскатали защиту африканской команды до момента удара в пустые ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dar Veter
Так уже ж дети 3:3 сделали.
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+3
BARA.bass
Ага, не кажи гоп, 70мин 3-3)
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+3
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