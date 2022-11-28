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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:23
557
0

Кривбасс – Днепр-1. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:23
557
0
Кривбасс – Днепр-1. Стартовые составы команд
СК Днепр-1

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Вернидуб, Стецьков, Понедельник, Банада, Капич, Волошин, Татарков, Микитишин, Дебелко.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Гомес, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Довбик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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