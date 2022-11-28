Сербия забила 2 гола в конце первого тайма, перевернув ход игры с Камеруном
Очень болезненный удар для африканцев
В понедельник, 28 ноября, проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Камеруна и Сербии.
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На первой компенсированной минуте к стартовой половине встречи сборная Сербии сумела сравнять счет. Защитник «РБ Зальцбурга» Страхиня Павлович откликнулся на навес со штрафного от Душана Тадича.
А спустя несколько минут сербы вышли вперед. Сергей Милинкович-Савич после передачи Андрея Живковича забил еще один гол «в раздевалку».
Гол Павловича
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