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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 12:51 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:03
313
1

Сербия забила 2 гола в конце первого тайма, перевернув ход игры с Камеруном

Очень болезненный удар для африканцев

28 ноября 2022, 12:51 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:03
313
1
Сербия забила 2 гола в конце первого тайма, перевернув ход игры с Камеруном
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Камеруна и Сербии.

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На первой компенсированной минуте к стартовой половине встречи сборная Сербии сумела сравнять счет. Защитник «РБ Зальцбурга» Страхиня Павлович откликнулся на навес со штрафного от Душана Тадича.

А спустя несколько минут сербы вышли вперед. Сергей Милинкович-Савич после передачи Андрея Живковича забил еще один гол «в раздевалку».

Гол Павловича

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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