Александрия – Рух. Стартовые составы
Тренеры определились с составами на матч 15-го тура УПЛ
В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало встречи в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков, Ковалец, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.
«Рух»: Ледвий – Китела, Довгый, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Рух».
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