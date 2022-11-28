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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 12:38 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:02
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0

Александрия – Рух. Стартовые составы

Тренеры определились с составами на матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2022, 12:38 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:02
81
0
Александрия – Рух. Стартовые составы
ФК Александрия

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков, Ковалец, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Рух»: Ледвий – Китела, Довгый, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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