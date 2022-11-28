ВИДЕО. Гол с углового. Камерун открыл счет в матче против Сербии

В понедельник, 28 ноября, проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Камеруна и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте встречи защитник «Нанта» Шарль Кастеллетто после подачи углового забил первый гол сборной Камеруна на этом мундиале.

Отметим, что африканская сборная увеличила шансы прервать восьмиматчевую серию поражений на чемпионатах мира. Последний раз камерунцы выигрывали встречу на ЧМ в 2002 году.

Getty Images/Global Images Ukraine