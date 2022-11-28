Чемпионат мира28 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 12:58
719
0
ВИДЕО. Гол с углового. Камерун открыл счет в матче против Сербии
Африканская сборная повела в счете
28 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 28 ноября 2022, 12:58
719
0
В понедельник, 28 ноября, проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Камеруна и Сербии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 29-й минуте встречи защитник «Нанта» Шарль Кастеллетто после подачи углового забил первый гол сборной Камеруна на этом мундиале.
Отметим, что африканская сборная увеличила шансы прервать восьмиматчевую серию поражений на чемпионатах мира. Последний раз камерунцы выигрывали встречу на ЧМ в 2002 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2022, 10:55 1
Шупо-Мотинг – на острие атаки камерунцев
Футбол | 28 ноября 2022, 07:50 4
Коди Гакпо не против продолжить карьеру в Англии
Футбол | 28.11.2022, 10:32
Бокс | 27.11.2022, 15:30
Футбол | 27.11.2022, 23:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 13:58 39
27.11.2022, 01:23 8
28.11.2022, 03:30
27.11.2022, 08:20
26.11.2022, 19:45 2
27.11.2022, 20:15 13
27.11.2022, 09:33 17
27.11.2022, 23:59 3