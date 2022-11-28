СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября

В понедельник, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Камерун – Сербия

5.25 – 3.66 – 1.74

13:00 Александрия – Рух

1.73 – 3.80 – 4.80

14:00 Кривбасс – Днепр-1

6.55 – 4.00 – 1.54

15:00 Южная Корея – Гана

2.64 – 3.14 – 2.91

18:00 Бразилия – Швейцария

1.47 – 4.54 – 8.00

21:00 Португалия – Уругвай

2.02 – 3.24 – 4.26

ТЕННИС

11:30 Рудольф Меллекер – Эрик Ваншельбойм

1.27 – 3.52

11:30 Андрей Чепелев – Александр Брайнин

1.14 – 5.20

БАСКЕТБОЛ

02:00 Вашингтон Уизардс – Миннесота Тимбервулвз

2.06 – 1.85

02:00 Филадельфия Сиксерс – Атланта Хокс

1.85 – 2.07