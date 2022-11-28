Чемпионат мира28 ноября 2022, 06:58 | Обновлено 28 ноября 2022, 07:22
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
Важные события во всех видах спорта
28 ноября 2022, 06:58 | Обновлено 28 ноября 2022, 07:22
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В понедельник, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Камерун – Сербия
13:00 Александрия – Рух
14:00 Кривбасс – Днепр-1
15:00 Южная Корея – Гана
18:00 Бразилия – Швейцария
21:00 Португалия – Уругвай
ТЕННИС
11:30 Рудольф Меллекер – Эрик Ваншельбойм
11:30 Андрей Чепелев – Александр Брайнин
БАСКЕТБОЛ
02:00 Вашингтон Уизардс – Миннесота Тимбервулвз
02:00 Филадельфия Сиксерс – Атланта Хокс
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