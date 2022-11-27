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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:14
1020
0

ВИДЕО. Фуллкруг пробил мощно. Германия сравняла счет в игре с Испанией

На последних минутах матча немцам удалось восстановить равенство

27 ноября 2022, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:14
1020
0
ВИДЕО. Фуллкруг пробил мощно. Германия сравняла счет в игре с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.

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Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

На последних минутах матча немцам удалось восстановить равенство.

ГОЛ! 1:1. Никлас Фуллкруг, 83 мин.

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Источник Sport.ua
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