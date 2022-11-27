Чемпионат мира27 ноября 2022, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:14
1020
0
ВИДЕО. Фуллкруг пробил мощно. Германия сравняла счет в игре с Испанией
На последних минутах матча немцам удалось восстановить равенство
27 ноября 2022, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:14
1020
0
В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На последних минутах матча немцам удалось восстановить равенство.
ГОЛ! 1:1. Никлас Фуллкруг, 83 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 27 ноября 2022, 19:54 5
Украинки потерпели второе поражение в квалификации на Евробаскет-2023
Биатлон | 27 ноября 2022, 12:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Бокс | 27.11.2022, 01:23
Футбол | 27.11.2022, 10:30
Футбол | 27.11.2022, 21:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2022, 18:42 1
26.11.2022, 05:44
25.11.2022, 17:21 6
26.11.2022, 11:55
26.11.2022, 12:31 2
26.11.2022, 22:19 7
26.11.2022, 14:45
27.11.2022, 05:30 8