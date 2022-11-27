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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 22:23 | Обновлено 27 ноября 2022, 22:50
1096
0

ВИДЕО. Мората замкнул прострел. Испания вышла вперед в игре с Германией

Счет в матче ЧМ-2022 был открыт на 62-й минуте

27 ноября 2022, 22:23 | Обновлено 27 ноября 2022, 22:50
1096
0
ВИДЕО. Мората замкнул прострел. Испания вышла вперед в игре с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.

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Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Счет в матче ЧМ-2022 был открыт на 62-й минуте. Альваро Мората в одно касание замкнул прострел от Жорди Альбы.

ГОЛ! 1:0. Альваро Мората, 62 мин

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Источник Sport.ua
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