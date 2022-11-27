Оливье ЖИРУ: «Лучше не попадаться на Аргентину в 1/8 финала»
Форвард сборной Франции рассказал о своем повреждении и физической форме
Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своей физической форме после вчерашней победной игры с Данией (2:1) на ЧМ-2002, во время которой он получил небольшое повреждение.
Нападающий «Милана» объяснил, что после того, как он приложил лед к своей ноге, теперь чувствует себя лучше и будет готов к старту в последнем матче группового этапа против Туниса в среду, 30 ноября. Однако ветеран добавил, что стартовый состав в конечном счете зависит от тренера и что самое главное – вовлечь в кампанию как можно больше игроков.
Однако, поскольку Франция уже вышла в плей-офф, нападающий также отметил, что он предпочел бы избегать встречи с Аргентиной. Команда под руководством Лионеля Месси оправилась от первого поражения от Саудовской Аравии и переиграла Мексику. Если займет второе место, Аргентина в плей-офф сразу сразится с победителями группы,где лидирует Франция.
Оливье Жиру: «Мы склонны говорить, что для того, чтобы пройти весь путь, вам нужно обыграть всех. Но если мы сможем избежать Аргентины в 1/8 финала, будет лучше».
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