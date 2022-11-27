ФОТО. Камбек по-французски. Как Хорватия огорчила Канаду на ЧМ

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хорватов.

Дэвис открыл счет уже на 2-й минуте игры и вывел Канаду вперед. Но Хорватия уже в первом тайме смогла вернуться в игру и даже повести в счете благодаря голам Крамарича и Ливайи. А во втором тайме избиение продолжилось – на 70-й минуте Крамарич оформил дубль, а на 90+4 Майер поставил жирую точку в игре.

Отметим, что по похожему сценарию развивался матч 1-го тура на этом мундиале между сборными Франции и Австралии. Французі также пропустили первыми быстрый гол, но затем смогли забить 4 гола и выиграть игру.

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