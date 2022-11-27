Сборная Марокко третий раз обыграла команду Старого Света
Бельгийцы впервые проиграли африканцам на чемпионатах мира
Победа над Бельгией стала третьей для Марокко в баталиях с европейцами на чемпионатах мира. 36 лет назад «Атласские львы» обыграли Португалию со счетом 3:1, а на ЧМ-1998 разгромили Шотландию - 3:0. Всего же в финальных турнирах африканские команды одержали 19 побед над полпредами Старого Света. Шесть викторий отпраздновала Нигерия, по три - Марокко и Сенегал, по две - Гана и ЮАР, по одной - Алжир, Камерун и Кот-д'Ивуар. К слову, Бельгия впервые проиграла на мундиалях африканцам, над которыми неизменно брала верх во всех трех предыдущих матчах, в том числе над Марокко на ЧМ-1994 - 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения европейцев от команд из Африки
|
|
ЧМ
|
Стадия
|
Европа
|
Африка
|
Счет
|
1.
|
1982
|
Группа
|
ФРГ
|
Алжир
|
1:2
|
2.
|
1986
|
Группа
|
Португалия
|
Марокко
|
1:3
|
3.
|
1990
|
Группа
|
Румыния
|
Камерун
|
1:2
|
4.
|
1994
|
Группа
|
Болгария
|
Нигерия
|
0:3
|
5.
|
1994
|
Группа
|
Греция
|
Нигерия
|
0:2
|
6.
|
1998
|
Группа
|
Шотландия
|
Марокко
|
0:3
|
7.
|
1998
|
Группа
|
Испания
|
Нигерия
|
2:3
|
8.
|
1998
|
Группа
|
Болгария
|
Нигерия
|
0:1
|
9.
|
2002
|
Группа
|
Франция
|
Сенегал
|
0:1
|
10.
|
2002
|
Группа
|
Словения
|
ЮАР
|
0:1
|
11.
|
2002
|
1/8
|
Швеция
|
Сенегал
|
1:2
|
12.
|
2006
|
Группа
|
Чехия
|
Гана
|
0:2
|
13.
|
2006
|
Группа
|
Сербия и Черногория
|
Кот-д'Ивуар
|
2:3
|
14.
|
2010
|
Группа
|
Сербия
|
Гана
|
0:1
|
15.
|
2010
|
Группа
|
Франция
|
ЮАР
|
1:2
|
16.
|
2014
|
Группа
|
Босния
|
Нигерия
|
0:1
|
17.
|
2018
|
Группа
|
Польша
|
Сенегал
|
1:2
|
18.
|
2018
|
Группа
|
Исландия
|
Нигерия
|
0:2
|
19.
|
2022
|
Группа
|
Бельгия
|
Марокко
|
0:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из ОАЭ проиграл «Аль-Таавуну»
Ловро Майер отличился на 90+4 минуте