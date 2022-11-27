Сборная Марокко третий раз обыграла команду Старого Света

Победа над Бельгией стала третьей для Марокко в баталиях с европейцами на чемпионатах мира. 36 лет назад «Атласские львы» обыграли Португалию со счетом 3:1, а на ЧМ-1998 разгромили Шотландию - 3:0. Всего же в финальных турнирах африканские команды одержали 19 побед над полпредами Старого Света. Шесть викторий отпраздновала Нигерия, по три - Марокко и Сенегал, по две - Гана и ЮАР, по одной - Алжир, Камерун и Кот-д'Ивуар. К слову, Бельгия впервые проиграла на мундиалях африканцам, над которыми неизменно брала верх во всех трех предыдущих матчах, в том числе над Марокко на ЧМ-1994 - 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения европейцев от команд из Африки