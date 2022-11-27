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  4. Сборная Марокко третий раз обыграла команду Старого Света
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 20:25 |
920
0

Сборная Марокко третий раз обыграла команду Старого Света

Бельгийцы впервые проиграли африканцам на чемпионатах мира

27 ноября 2022, 20:25 |
920
0
Сборная Марокко третий раз обыграла команду Старого Света
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над Бельгией стала третьей для Марокко в баталиях с европейцами на чемпионатах мира. 36 лет назад «Атласские львы» обыграли Португалию со счетом 3:1, а на ЧМ-1998 разгромили Шотландию - 3:0. Всего же в финальных турнирах африканские команды одержали 19 побед над полпредами Старого Света. Шесть викторий отпраздновала Нигерия, по три - Марокко и Сенегал, по две - Гана и ЮАР, по одной - Алжир, Камерун и Кот-д'Ивуар. К слову, Бельгия впервые проиграла на мундиалях африканцам, над которыми неизменно брала верх во всех трех предыдущих матчах, в том числе над Марокко на ЧМ-1994 - 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения европейцев от команд из Африки

ЧМ

Стадия

Европа

Африка

Счет

1.

1982

Группа

ФРГ

Алжир

1:2

2.

1986

Группа

Португалия

Марокко

1:3

3.

1990

Группа

Румыния

Камерун

1:2

4.

1994

Группа

Болгария

Нигерия

0:3

5.

1994

Группа

Греция

Нигерия

0:2

6.

1998

Группа

Шотландия

Марокко

0:3

7.

1998

Группа

Испания

Нигерия

2:3

8.

1998

Группа

Болгария

Нигерия

0:1

9.

2002

Группа

Франция

Сенегал

0:1

10.

2002

Группа

Словения

ЮАР

0:1

11.

2002

1/8

Швеция

Сенегал

1:2

12.

2006

Группа

Чехия

Гана

0:2

13.

2006

Группа

Сербия и Черногория

Кот-д'Ивуар

2:3

14.

2010

Группа

Сербия

Гана

0:1

15.

2010

Группа

Франция

ЮАР

1:2

16.

2014

Группа

Босния

Нигерия

0:1

17.

2018

Группа

Польша

Сенегал

1:2

18.

2018

Группа

Исландия

Нигерия

0:2

19.

2022

Группа

Бельгия

Марокко

0:2
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Источник Sport.ua
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