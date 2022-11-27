Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч Кубка россии между «спартаком» и «зенитом».

Матч завершился со счетом 0:0, по пенальти выиграл «зенит». Но игра запомнилась не этим.

Футболисты решили устроить массовую драку в конце матча. Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени, в него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки, и все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.

В ходе драки Родригао ногами бил Николсона, тот отвечал ударами кулаком в лицо, а Александр Соболев, на тот момент уже замененный, бил руками Барриоса.

По итогам эпизода главный судья Владимир Москалев показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову, Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому.