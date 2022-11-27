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27 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:18
5600
6

Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита

На россии футбол погиб окончательно

27 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:18
5600
6
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч Кубка россии между «спартаком» и «зенитом».

Матч завершился со счетом 0:0, по пенальти выиграл «зенит». Но игра запомнилась не этим.

Футболисты решили устроить массовую драку в конце матча. Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени, в него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки, и все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.

В ходе драки Родригао ногами бил Николсона, тот отвечал ударами кулаком в лицо, а Александр Соболев, на тот момент уже замененный, бил руками Барриоса.

По итогам эпизода главный судья Владимир Москалев показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову, Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому.

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Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва Кубок России по футболу драка
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Istm
Все вірно. Скрєпний свинособачий ногомяч. До футболу той лепрозорій на північному сході стосунку не має.
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+1
Am
Оце їхній рівень, не вистачає тільки щоб хтось когось по скрепному в анал  в и є б а в, але то ще попереду в матчах з чеченськими командами
Ответить
0
Ostrov Khortitsa
даже легионеры уже опустились до уровня грязножопых
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0
Mavagr
Напевно хтось у когось помітив націськи тату (це дуже вірогідно, адже грали у трусах і футболках)!!!
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-1
Dar Veter
Может кто то не знает, но это противостояние идет из СССР,   где   оно  было покруче, чем спартак - Динамо К.)
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-2
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