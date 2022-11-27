Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса
Молодое поколение канадских игроков наконец-то взяло свое
Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финальной встрече североамериканцев обыграли Австралию.
Кубок Дэвиса. Финал
Австралия – Канада – 0:2
Денис Шаповалов (Канада) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:2, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4
Команда Канады стала 16-й сборной, которая выигрывала Кубок Дэвиса. Отметим, что на счету Австралии 28 побед в этом турнире.
Финальный раунд проходил в Малаге на крытых хардовых кортах
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