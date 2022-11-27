Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса
ITF
27 ноября 2022, 18:21 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:32
572
0

Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса

Молодое поколение канадских игроков наконец-то взяло свое

27 ноября 2022, 18:21 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:32
572
0
Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финальной встрече североамериканцев обыграли Австралию.

Кубок Дэвиса. Финал
Австралия – Канада – 0:2

Денис Шаповалов (Канада) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:2, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4

Команда Канады стала 16-й сборной, которая выигрывала Кубок Дэвиса. Отметим, что на счету Австралии 28 побед в этом турнире.

Финальный раунд проходил в Малаге на крытых хардовых кортах

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса
Определились полуфинальные пары Davis Cup Finals
Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP
сборная Австралии по теннису сборная Канады по теннису Танаси Коккинакис Денис Шаповалов Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Кубок Дэвиса-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Футбол | 27 ноября 2022, 13:58 22
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика

Этим обстоятельством готов воспользоваться «Арсенал»

Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге
Теннис | 27 ноября 2022, 17:47 1
Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге
Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге

Украинка в двух партиях проиграла Моне Бартель

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 27.11.2022, 10:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Футбол | 27.11.2022, 05:30
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Футбол | 27.11.2022, 16:00
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Что делать Лейкерс для спасения сезона
Что делать Лейкерс для спасения сезона
26.11.2022, 12:31 2
Баскетбол
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 5
Футбол
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
26.11.2022, 14:45
Война
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 2
Футбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
25.11.2022, 18:42 1
Футбол
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
26.11.2022, 15:58 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности