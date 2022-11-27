Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 16:05 |
209
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария

Поединок состоится в понедельник, 28 ноября

27 ноября 2022, 16:05 |
209
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария
Twitter

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Бразилии и Швейцарии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Дохе на стадионе «974». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тактический ход? Состав Марокко на матч с Бельгией был изменен после гимна
ВИДЕО. Куртуа исполнил элегантный финт в матче с Марокко
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
где смотреть сборная Бразилии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Бразилия - Швейцария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Футбол | 27 ноября 2022, 09:33 17
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика

Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой

Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Футбол | 27 ноября 2022, 05:30 7
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю

Игру посетили 88 966 зрителей

Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии
Футбол | 27.11.2022, 16:20
Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии
Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии
Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов
Футбол | 27.11.2022, 15:03
Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов
Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
27.11.2022, 10:30
Футбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
26.11.2022, 05:44
Другие виды
Членство Украины в НАТО: двери открыты, но нужно победить россию
Членство Украины в НАТО: двери открыты, но нужно победить россию
25.11.2022, 16:16 4
Война
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
26.11.2022, 23:05 1
Футбол
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
26.11.2022, 04:57
Футбол
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности