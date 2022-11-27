Чемпионат мира27 ноября 2022, 16:05 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария
Поединок состоится в понедельник, 28 ноября
27 ноября 2022, 16:05 |
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Бразилии и Швейцарии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится в Дохе на стадионе «974». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.
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