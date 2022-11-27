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ITF
27 ноября 2022, 13:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:17
257
0

Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса

Сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир

27 ноября 2022, 13:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:17
257
0
Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса

Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2023, который состоится в первую неделю февраля.

Следует отметить, что сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир. Они начнут с группового этапа, им не придется играть отборочный этап.

Кроме того, напрямую в группу попали финалисты-2022 – Австралия и Канада.

Сборная Украины в эти даты в Польше сыграет матч плей-офф Первой Мировой группы против Ливана.

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Кубок Дэвиса-2023 жеребьевка сборная Испании по теннису сборная Италии по теннису
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Источник Davis Cup
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