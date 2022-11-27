Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2023, который состоится в первую неделю февраля.

Следует отметить, что сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир. Они начнут с группового этапа, им не придется играть отборочный этап.

Кроме того, напрямую в группу попали финалисты-2022 – Австралия и Канада.

Сборная Украины в эти даты в Польше сыграет матч плей-офф Первой Мировой группы против Ливана.