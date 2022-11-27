ITF27 ноября 2022, 13:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:17
257
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Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса
Сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир
27 ноября 2022, 13:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:17
257
0
Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2023, который состоится в первую неделю февраля.
Следует отметить, что сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир. Они начнут с группового этапа, им не придется играть отборочный этап.
Кроме того, напрямую в группу попали финалисты-2022 – Австралия и Канада.
Сборная Украины в эти даты в Польше сыграет матч плей-офф Первой Мировой группы против Ливана.
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