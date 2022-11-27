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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 13:21 |
187
0

Заря – Минай. Стартовые составы команд

Матч начнется в 14:00

27 ноября 2022, 13:21 |
187
0
Заря – Минай. Стартовые составы команд
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в в Telegram Sport.ua

Стартовые составы:

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Мишнев, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Чурко, Русин.

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».

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Источник Sport.ua
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