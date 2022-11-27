Заря – Минай. Стартовые составы команд
Матч начнется в 14:00
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало в 14:00.
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Стартовые составы:
«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Мишнев, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Чурко, Русин.
«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».
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