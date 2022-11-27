Чемпионат мира27 ноября 2022, 12:32 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:35
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ВИДЕО. Франция сняла проклятие, Месси догнал Марадону, ставим на Испанию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 ноября 2022, 12:32 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:35
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1. Франция сняла проклятие чемпионов
2. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
3. Месси догнал Марадону по количеству матчей и голов на ЧМ
4. Прогноз на матч Испания – Германия
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