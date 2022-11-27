За кем из молодых игроков следить на ЧМ-2022

Чемпионат мира – хорошая возможность посмотреть на футболистов разной величины, в том числе и на восходящих звезд. Для каждого из них такой турнир станет серьезным испытанием, но в то же время и возможностью проявить себя. Чтобы претендовать на звездный статус, нужно ему соответствовать. Далее расскажем о молодых игроках, за которыми стоит следить на ЧМ-2022.

Джуд Беллингем («Боруссия» Д, сборная Англии, 19 лет)

Беллингема еще с прошлого сезона связывают с топ-клубами. Чемпионат мира станет если не определяющим, то очень важным моментом для футболиста. Вполне вероятно, что от выступления на ЧМ-2022 будет зависеть его карьера на ближайшие несколько лет. Для «Боруссии» это станет хорошей возможностью продать игрока как можно дороже. Но для этого нужно, чтобы турнир прошел для него хорошо. Беллингем не новичок в сборной Англии, но чемпионат мира – это максимально высокий уровень.

Вильям Салиба («Арсенал», сборная Франции, 21 год)

Салиба не сразу заиграл в «Арсенале». Вскоре после перехода в лондонский клуб он вернулся во Францию на правах аренды. Вильяму понадобилось несколько лет, чтобы доказать Микелю Артете и Дидье Дешаму, что он является защитником высокого уровня. В «Арсенале» Салиба является важным игроком, но в национальной команде ему еще многое нужно показать и доказать. Чемпионат мира – прекрасная возможность для этого, но не все так просто. Выступление на мировом первенстве может как усилить, так и пошатнуть уверенность футболиста.

Винисиус («Реал» Мадрид, сборная Бразилии, 22 года)

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Винисиус пережил непростой период в мадридском «Реале» и сейчас является одним из ключевых игроков «бланкос». Бразилец утвердился в этом статусе после решающего гола в финале Лиги чемпионов. Но будет ли молодой вингер на ведущих ролях в национальной команде? В сборной Бразилии конкуренция, возможно, еще выше, чем в «Реале». Винисиус много работал над собой после перехода в «королевский клуб», и его прогресс очевиден. Чемпионат мира – подходящий турнир для того, чтобы проявить свои лучше качества.

Гави («Барселона», сборная Испании, 18 лет)

Полузащитники «Барселоны» Педри и Гави один за другим получили награду Golden Boy. Если к первому особых вопросов нет, то насчет второго они имеются. Многие считают Гави переоцененным игроком, хотя он неоднократно получал высокие оценки своих выступлений от серьезных специалистов. Чемпионат мира станет хорошей возможностью для футболиста показать, что критики ошибались на его счет. У хавбека точно будут шансы проявить себя. Луис Энрике доверяет молодым и талантливым испанцам, которых не боится выпускать на важные матчи.

Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, сборная Франции, 22 года)

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Из-за внезапного ухода Каземиро в «Манчестер Юнайтед» у Тчуамени практически не было времени на раскачку в мадридском «Реале». Карло Анчелотти сразу бросал в бой молодого француза. Тот не запаниковал и провел первую часть сезона на хорошем уровне. Судя по всему, на футболиста не давит высокий ценник в 80 млн евро без учета бонусов. Такую сумму «сливочные» заплатили «Монако» за игрока минувшим летом. На чемпионате мира у хавбека будет хорошая возможность утвердиться в статусе восходящей звезды и помочь национальной команде, учитывая отсутствие Н’Голо Канте и Поля Погба.

Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии, 19 лет)

Мусиалу высоко ценят как в Мюнхене, так и во всей Германии. Лотар Маттеус советует «Баварии» не продавать футболиста ни при каких обстоятельствах. Несмотря на молодой возраст, у хавбека уже 100 матчей в составе «рекордмайстра». Джамала оценивают выше, чем Флориана Вирца и Карима Адейми. Эти парни должны стать олицетворением Бундестим в будущем. От Мусиалы уже сейчас ждут выступлений на высоком уровне, поэтому чемпионат мира может стать для него серьезным испытанием. С другой стороны, без давления в большом футболе не обойтись, поэтому лучше сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль», сборная Уругвая, 23 года)

У сборной Уругвая проходит смена поколений, и Нуньес является частью этого процесса. За уругвайцами будет интересно наблюдать и, в частности, за Дарвином. Молодой нападающий пока оставляет о себе двоякое впечатление. В «Бенфике» он выступал ярко, а в «Ливерпуле» пока не демонстрирует впечатляющую статистику. Но Юрген Клопп верит в игрока и в то, что он скоро полностью адаптируется в новом клубе. Успешное выступление на чемпионате мира могло бы здорово зарядить форварда на вторую часть сезона.

Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии, 23 года)

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Леау хорошо провел прошлый сезон и помог «Милану» выиграть скудетто. В нынешней кампании вингер тоже неплохо выступает, чем заслужил новый контракт от «россонери», но на него есть претенденты и в других лигах. «Красно-черные» уверены, что футболисту лучше остаться и продолжать прогрессировать вместе с командой. Такого же мнения придерживается и Антонио Кассано. Итальянец вообще считает, что португалец не сможет заиграть в другой лиге. Это все разговоры, но чемпионат мира покажет, насколько хорош в действительности лучший игрок Серии А прошлого сезона.

Текст: meta.ua/uk/sport