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ITF
27 ноября 2022, 12:20 |
170
0

Орлов выиграл четвертый титул в сезоне

Владислав стал победителем соревнований в Индии

27 ноября 2022, 12:20 |
170
0
Орлов выиграл четвертый титул в сезоне
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№406 АТР) стал победителем турнира ITF M15 в Индии.

В матче за титул украинец, посеянный под первым номером, переиграл шестого сеяного Ники Калиянду Пучанду (№823 АТР) из Индии.

Бхилаи. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Ники Калиянда Пучанда (Индия) – 6:1, 6:4

Для Орлова это уже восьмой титул в карьере. В текущем году он сыграл пять финалов и четыре раза праздновал победу.

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Источник Sport.ua
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