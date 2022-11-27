ITF27 ноября 2022, 12:20 |
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Орлов выиграл четвертый титул в сезоне
Владислав стал победителем соревнований в Индии
27 ноября 2022, 12:20 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов (№406 АТР) стал победителем турнира ITF M15 в Индии.
В матче за титул украинец, посеянный под первым номером, переиграл шестого сеяного Ники Калиянду Пучанду (№823 АТР) из Индии.
Бхилаи. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Ники Калиянда Пучанда (Индия) – 6:1, 6:4
Для Орлова это уже восьмой титул в карьере. В текущем году он сыграл пять финалов и четыре раза праздновал победу.
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