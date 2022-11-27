Палермо - Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

27 ноября на «Ренцо Барбера» пройдет матч 14-го тура Серии В Италии, в котором «Палермо» встретится со «Венецией». Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

«Палермо»

Команда относительно недавно была крепким середняком Серии А. И открывала периодически для итальянского и мирового футбола немало звезд - чего стоит Дибала. Да, периодически «орлы» теряли «прописку», а Маурицио Дзампарини, их президент, даже по итальянским меркам славился обилием тренерских увольнений. В любом случае, довольно быстро проект возвращался в Кальчо. Но в 2019-м году он обанкротился из-за финансовых проблем. Впрочем, руководством города тогда же было «перезапущено» команду. Та стартовала с 4-го, полулюбительского дивизиона. И уже по итогам прошлого сезона, выиграв Серию С, «розово-черные» смогли пробиться во 2-ю по рангу лигу. С учетом Корини на тренерском посту и неплохом составе, было понятно, что задачей стоит не просто выжить в Серии В. В целом, промежуточные результаты неплохие. Новичок лиги взял 15 очков в 13 играх. А до 2-3 с «Козенцой» даже выдал полосу из пары ничьих и даже 2-х побед.

«Венеция»

Клуб прошлый сезон ухитрился провести в Серии А, впервые за почти 2 десятилетия. «Крылатые львы» там довольно резво стартовали. Но ожидаемо сдулись в разгар розыгрыша, и в итоге и вовсе заняли последнее, 20-е место. Если и были надежды на то, что в Кальчо получится вернуться «с ходу», то сейчас нужно настраиваться на другую борьбу, за выживание. В которой откровенно мало что получается. Пока в активе 2 победы и 9 очков, причем 4 были взяты еще летом. Неплох в Италии Денис Черышев, у которого уже 3 гола и передача. Но это мало помогает его новой команде. Ладно ранний вылет из кубка - сейчас явно не до него. 1 очко в 6 крайних турах, 3 поражения кряду - все это выглядит как приговор. Даже странно, что «оранжево-черно-зеленые» идут на предпоследнем месте.

Статистика личных встреч

«Палермо» не проигрывал в 4-х последних поединках. Но при этом 3 из них завершились вничью, да и пришлись на 2018-2019 год, еще до банкротства «орлов».

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы предлагают довольно симпатичные котировки на победу «Палермо» - дома, с аутсайдером. Беспроигрышным вариантом выглядит ставка на хозяев при форе «0» (коэффициент - 1,727) от Париматча.