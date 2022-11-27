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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 01:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 02:02
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября

Важные события во всех видах спорта

27 ноября 2022, 01:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 02:02
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября
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В воскресенье, 27 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Япония – Коста-Рика

1.45 – 4.40 – 8.20

13:00 Львов – Колос

3.24 – 3.10 – 2.39

14:00 Заря – Минай

1.43 – 4.60 – 7.40

15:00 Бельгия – Марокко

1.95 – 3.42 – 4.38

18:00 Хорватия – Канада

2.15 – 3.48 – 3.48

21:00 Испания – Германия

2.32 – 3.66 – 3.11

ТЕННИС

13:00 Алексей Крутых – Люка Ван Аш

2.57 – 1.49

14:00 Канада – Австралия

1.45 – 2.63

16:15 Мона Бартель – Дарья Снигур

2.73 – 1.44

БАСКЕТБОЛ

18:00 Франция (Ж) – Украина (Ж)

1.01 – 13.50

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Источник Sport.ua
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