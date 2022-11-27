Чемпионат мира27 ноября 2022, 01:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 02:02
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября
Важные события во всех видах спорта
27 ноября 2022, 01:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 02:02
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В воскресенье, 27 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Япония – Коста-Рика
13:00 Львов – Колос
14:00 Заря – Минай
15:00 Бельгия – Марокко
18:00 Хорватия – Канада
21:00 Испания – Германия
ТЕННИС
13:00 Алексей Крутых – Люка Ван Аш
14:00 Канада – Австралия
16:15 Мона Бартель – Дарья Снигур
БАСКЕТБОЛ
18:00 Франция (Ж) – Украина (Ж)
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