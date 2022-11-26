Месси, Мбаппе и Левандовски. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах C и D
26 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах
26 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах C и D.
Отлично проявили себя в один вечер гранды европейского футбола Лионель Месси (гол и ассист за Аргентину), Килиан Мбаппе (дубль за Францию) и Роберт Левандовски (свой первый гол на ЧМ в карьере в сборной Польши).
Только Франция гарантировала себе место в 1/8 финала. Судьба остальных путевок будет решаться в 3-м туре.
ЧМ-2022. 2-й тур, 26 ноября
Группа C. 12:00. Тунис – Австралия – 0:1
Гол: Дюк, 23.
Группа D. 15:00. Польша – Саудовская Аравия – 2:0
Голы: Зелински, 39, Левандовски, 82.
Группа C. 18:00. Франция – Дания – 2:1
Голы: Мбаппе, 61, 86 – Кристенсен, 68.
Группа D. 21:00. Аргентина – Мексика – 2:0
Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87.
Турнирные таблицы
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