Месси, Мбаппе и Левандовски. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах C и D

26 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах C и D.

Отлично проявили себя в один вечер гранды европейского футбола Лионель Месси (гол и ассист за Аргентину), Килиан Мбаппе (дубль за Францию) и Роберт Левандовски (свой первый гол на ЧМ в карьере в сборной Польши).

Только Франция гарантировала себе место в 1/8 финала. Судьба остальных путевок будет решаться в 3-м туре.

ЧМ-2022. 2-й тур, 26 ноября

Группа C. 12:00. Тунис – Австралия – 0:1

Гол: Дюк, 23.

Группа D. 15:00. Польша – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Зелински, 39, Левандовски, 82.

Группа C. 18:00. Франция – Дания – 2:1

Голы: Мбаппе, 61, 86 – Кристенсен, 68.

Группа D. 21:00. Аргентина – Мексика – 2:0

Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87.

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