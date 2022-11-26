Мбаппе первым выбил 50

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022. Дубль за французов сделал Килиан Мбаппе.

23-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции первым забил 50 голов за клуб и сборную в 2022 году. Кроме того, Мбаппе – единственный игрок, забивший как минимум 50 голов за клуб и сборную и в 2021-м (51) и в 2022 году (50).