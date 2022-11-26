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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 21:43 |
141
0

Мбаппе догнал Зидана по голам за сборную

В свои 23 года форвард просто неудержим

26 ноября 2022, 21:43 |
141
0
Мбаппе догнал Зидана по голам за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Дубль за французов сделал Килиан Мбаппе. Для 23-летнего француза эти голы стали 30-м и 31-м за сборную. Благодаря этому он обошел Жюля Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30.

Кроме того, Мбаппе догнал еще одну легенду Зинедина Зидана.

Больше всего за сборную забили Оливие Жиру и Тьерри Анрии, у них по 51-му точному выстрелу.

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Зинедин Зидан Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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