Мбаппе догнал Зидана по голам за сборную

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Дубль за французов сделал Килиан Мбаппе. Для 23-летнего француза эти голы стали 30-м и 31-м за сборную. Благодаря этому он обошел Жюля Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30.

Кроме того, Мбаппе догнал еще одну легенду Зинедина Зидана.

Больше всего за сборную забили Оливие Жиру и Тьерри Анрии, у них по 51-му точному выстрелу.