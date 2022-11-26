Франция преодолела проклятье чемпионов

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Франция прервала серию из трех чемпионатов, когда чемпион мира не мог одолеть групповой этап.

В 2010 году из группы не вышла сборная Италии, через четыре года — Испании, а в 2018 году такая же участь постигла сборную Германии.