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  4. Франция преодолела проклятье чемпионов
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 21:26 |
1031
1

Франция преодолела проклятье чемпионов

Команда вышла в следующий раунд

26 ноября 2022, 21:26 |
1031
1
Франция преодолела проклятье чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Франция прервала серию из трех чемпионатов, когда чемпион мира не мог одолеть групповой этап.

В 2010 году из группы не вышла сборная Италии, через четыре года — Испании, а в 2018 году такая же участь постигла сборную Германии.

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Источник Sport.ua
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