Чемпионат мира26 ноября 2022, 21:26 |
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Франция преодолела проклятье чемпионов
Команда вышла в следующий раунд
26 ноября 2022, 21:26 |
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В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.
Франция прервала серию из трех чемпионатов, когда чемпион мира не мог одолеть групповой этап.
В 2010 году из группы не вышла сборная Италии, через четыре года — Испании, а в 2018 году такая же участь постигла сборную Германии.
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