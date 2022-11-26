ФОТО. Килиан Мбаппе вытащил сборную Франции в плей-офф

В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Смотрите лучшие фотомоменты матча Франция - Дания.