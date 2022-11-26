Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:35 |
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ФОТО. Килиан Мбаппе вытащил сборную Франции в плей-офф
Форвард забил два гола в ворота Дании
26 ноября 2022, 20:35 |
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В матче второго тура чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французы первыми вышли в плей-офф ЧМ-2022.
Смотрите лучшие фотомоменты матча Франция - Дания.
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