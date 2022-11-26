Чемпионат мира26 ноября 2022, 19:53 |
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ВИДЕО. Помог угловой. Дания забила в ворота сборной Франции
Андреас Кристенсен сравнял счет
26 ноября 2022, 19:53 |
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В матче чемпионата мира сборная Дании, уступая 0:1, сумела сравнять счет. Датчане реализовали подачу с углового, а точный удар нанес защитник Андреас Кристенсен.
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