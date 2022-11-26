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  4. ВИДЕО. Помог угловой. Дания забила в ворота сборной Франции
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 19:53 |
791
0

ВИДЕО. Помог угловой. Дания забила в ворота сборной Франции

Андреас Кристенсен сравнял счет

26 ноября 2022, 19:53 |
791
0
ВИДЕО. Помог угловой. Дания забила в ворота сборной Франции
twitter.com/FIFAWorldCup

В матче чемпионата мира сборная Дании, уступая 0:1, сумела сравнять счет. Датчане реализовали подачу с углового, а точный удар нанес защитник Андреас Кристенсен.

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Источник Sport.ua
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