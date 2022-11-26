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  4. ВИДЕО. Мбаппе забил свой 30-й гол за сборную Франции
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 19:43 |
1922
0

ВИДЕО. Мбаппе забил свой 30-й гол за сборную Франции

Форвард забил в ворота Дании

26 ноября 2022, 19:43 |
1922
0
ВИДЕО. Мбаппе забил свой 30-й гол за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в ворота Дании, сделав счет 1:0 в матче чемпионата мира. Для игрока это 30-й гол в 61-м матче в составе национальной команды.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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