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26 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:49
302
1

Класcическое женское дерби. Шахтер обыграл Динамо

Донецкий клуб отрывается от киевлянок

26 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:49
302
1
Класcическое женское дерби. Шахтер обыграл Динамо

В субботу, 26 ноября, женская команда киевского «Динамо» провела матч 10-го тура Высшей лиги Украины с донецким Шахтером – 1:2.

«Шахтер» побеждает в дерби и укрепляется на 3 месте в таблице, а Виктория Головач забивает в четвертом матче подряд. Динамо идет на четвёртом месте.

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 2:1

26.11.2022. «Арсенал-Арена», Счастливое

«Шахтер»: Мостовая, Мохнач, Геник, Вишневская, Козуб, Вегерич, Кревская, Головач, Кравчук (Чендей, 86), Викалюк (Заборонец, 74), Молодюк

«Динамо»: Славич, Клыкова, Долбина, Бондаренко, Шевцова, Прокопенко (Кравец, 72), Словак, Стрельцова, Кукса, Горулько, Дружченко (Сикорская, 78)

Голы: Головач (62), Молодюк (63) – Долбина (90+3)

Предупреждения: Молодюк (29), Геник (44), Заборовец (77) – Дружченко (44), Славич (90+1)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Dar Veter
Вот так бы и мужики обнимались, как на фото вверху. 
Где играли? - хто зна.
И ведь правильно Шахтерка - Динамовка.
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