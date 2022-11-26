Класcическое женское дерби. Шахтер обыграл Динамо
Донецкий клуб отрывается от киевлянок
В субботу, 26 ноября, женская команда киевского «Динамо» провела матч 10-го тура Высшей лиги Украины с донецким Шахтером – 1:2.
«Шахтер» побеждает в дерби и укрепляется на 3 месте в таблице, а Виктория Головач забивает в четвертом матче подряд. Динамо идет на четвёртом месте.
«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 2:1
26.11.2022. «Арсенал-Арена», Счастливое
«Шахтер»: Мостовая, Мохнач, Геник, Вишневская, Козуб, Вегерич, Кревская, Головач, Кравчук (Чендей, 86), Викалюк (Заборонец, 74), Молодюк
«Динамо»: Славич, Клыкова, Долбина, Бондаренко, Шевцова, Прокопенко (Кравец, 72), Словак, Стрельцова, Кукса, Горулько, Дружченко (Сикорская, 78)
Голы: Головач (62), Молодюк (63) – Долбина (90+3)
Предупреждения: Молодюк (29), Геник (44), Заборовец (77) – Дружченко (44), Славич (90+1)
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