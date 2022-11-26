Константин ВИВЧАРЕНКО: Все делали правильно, но Динамо откровенно не везет

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против« Металлиста 1925». Киевляне не реализовали ряд моментов, включая пенальти.

- Сегодня нам откровенно не везло. Мы создали много моментов, но мяч не залетал в ворота, хотя мы для этого все делали.

- С такими соперниками, как «Металлист 1925», «Колос», которые играли сугубо от обороны, матчи вам даются сложнее?

- Со всеми командами сложно играть, потому что все команды сейчас умеют и обороняться, и атаковать. Мы на каждую игру настраиваемся, но голы даются нам тяжело.

- После перерыва тактика команды как-то изменилась с учетом происходившего на поле?

- Ничего принципиально не менялось. Мы просто должны были выйти на поле и забить свои голы, но, к сожалению, сегодня нам не удалось забить.

- Не хватило везения?

- Да, ведь мы действовали правильно, создали много моментов, играли в комбинационный футбол, но не повезло.