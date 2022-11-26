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  4. Юрий ВИРТ: «Увидели поле стадиона Ингульца и все поняли»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 18:40 |
1434
0

Юрий ВИРТ: «Увидели поле стадиона Ингульца и все поняли»

Наставник «Вереса» оценил поражение в матче УПЛ

26 ноября 2022, 18:40 |
1434
0
Юрий ВИРТ: «Увидели поле стадиона Ингульца и все поняли»
ФК Верес

Тренер «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение от «Ингульца» со счетом 0:1 в матче чемпионата Украины. Игра проходила на ужасном поле, которое напоминает болото.

– Когда мы приехали в Петрово, увидели поле – поняли, что комбинационного футбола здесь не будет. Вместо этого будет много борьбы. Это подтвердила и сама игра. В первом тайме футболисты Ингульца играли немного агрессивнее. Они забили и имели еще два стопроцентных случая. Хорошо в этих эпизодах сыграл Богдан Когут. В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Через центр нам не удавалось атаковать. Пытались включать фланги и прибавлять скорости.

В принципе, вторым таймом я доволен. Мы многое атаковали, создавали моменты. К сожалению, не забили. Мало забиваем в последних матчах. Сегодня из-за простуды не сыграл Дмитрий Клец. Его не хватало. Он два дня температурил. Мы ночевали в отеле без света, перед тем была длинная дорога и эта простуда ему помешала сыграть. Результат – не в нашу пользу. Было тяжело. Потому что наши техничные футболисты ничего не смогли создать на таком поле. Пытались сыграть за счет скорости, бойцовских качеств. Не вышло. Будем готовиться ко второму кругу чемпионата.

Относительно удаления Владислава Шарая – я так понял, что за мат он получил второе предупреждение. Что касается судейства в целом, то я много решений арбитра не понял. Он в обе стороны много ошибался. Это не оправдание нашего поражения, но арбитр ошибался слишком много. Мы завершили год четырьмя поражениями. Считаю, что на это повлиял и календарь. Мы в конце года играли с Зарей, Шахтером, Динамо, Александрией – все тяжелые матчи. И никто из этих соперников не обыграл нас в одни ворота. Как и сейчас. Мы вполне могли получить хотя бы ничью.

Концовка года – не лучшая в плане результата. Но вообще игрой я доволен. Мы набрали 17 очков. Я доволен этим. Для нас это хороший показатель. Однозначно есть над чем работать. Перед стартом сезона нас записывали в откровенные аутсайдеры. Но сезон показал, что это не так. Отдохнем, проведем точечную селекцию и продолжим борьбу во втором круге.

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Источник ФК Верес
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