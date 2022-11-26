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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 16:53 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:05
247
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы со сборной Германии очень похожи»

Наставник сборной Испании – о матче против Бундестима

26 ноября 2022, 16:53 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:05
247
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы со сборной Германии очень похожи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча второго тура ЧМ-2022 против Германии (27 ноября):

«Германия постоянно атакует, пытается прессинговать, завладеть мячом. Мы очень похожи, поэтому для сборной Испании этот матч — настоящий вызов. Это будет открытая игра. Посмотрим, кто из нас откроет счёт. У немцев есть история и игроки мирового уровня, но мы убеждены, что можем победить.

В прошлой игре у нас всё получилось. Думаю, вы ещё увидите, что Коста-Рика — это действительно хорошая команда. Но наша цель — не повторить тот результат, а навязать ту игру, в которой, как мне кажется, мы превосходим Германию. Но произойти может что угодно».

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Источник Marca
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